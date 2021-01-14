Слух дня: сотрудники Руслана Долженко написали на него заявление в прокуратуру

Не утихает конфликт между научной частью коллектива Уральского института РАНХиГС и его директором-коммерсантом Русланом Долженко. Говорят, дошло до того, что сотрудники пожаловались на своего руководителя в правоохранительные органы, причем письмо ушло сразу в Москву.

Напомним, Долженко своей целью сделал превращение академии в фабрику образовательных услуг, потребовав от профессоров конвертировать научную деятельность в коммерцию, что вызвало обоснованное возмущение, а доктора философских наук Ершова уволил, потому как тот отказался курсы философии продавать.

Авторы письма утверждают, что якобы директор без тендера предоставил аффилированному с ним предпринимателю в аренду целый этаж здания вуза.

Кроме того, Руслан Долженко на деле реализовал свой научный труд «Перспективы использования цифровых технологий распределённых реестров и умных контрактов в системе социально-трудовых отношений», на написание которого он получил грант, – по итогам 2020 года раздал, по слухам, премии: себе – 600 тысяч рублей, профессорам – по 2 тысячи.

Долженко не является любимцем трудового коллектива уральского института академии. Конфликт с ним давно вышел в публичную плоскость. Летом половина членов ученого совета вуза бойкотировала очередное заседание, созванное директором. Вместо общения с Долженко они написали обращение в адрес ректора Академии Владимира Мау. В письме недовольные сотрудники уральского филиала вуза выразили возмущение новой коммерческой политикой, проводимой Долженко, и планом развития института. Тогда на Урал спешно приехала московская «крыша» Долженко – директор по региональному развитию академии Дмитрий Федорищев, и конфликт замяли.

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

Минстрой: на месте снесенного здания ПРОМЭКТа нельзя строить 25-этажки. / Сбой на «Госуслугах»: вместо справки о судимости екатеринбуржцу прислали внутреннюю документацию МВД. / Новый антирекорд – за сутки от коронавируса умерли 20 свердловчан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»