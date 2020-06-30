Разбираться с ситуацией в Уральском филиале РАНХиГС приехал московский гость

Сегодня, 30 июня, в Екатеринбурге директор Уральского института РАНХиГС Руслан Долженко снова попытается собрать ученый совет, чего ему не удалось сделать неделю назад.

Как сообщили РИА «Новый День» источники в институте, для наблюдения за ситуацией приехал Дмитрий Федорищев – директор Московского филиала академии. Именно он два года назад представлял Долженко коллективу.

В институте говорят, что все члены ученого совета получили от Долженко письменные приглашения на сегодняшний совет, а также предупреждения, что в случае неявки они должны будут лично объяснять ему причины этого.

Как уже сообщал «Новый День», заседание ученого совета в Уральском институте управления РАНХиГС должно было состояться 23 июня. Но половина членов совета (помимо самого Долженко в него входят 18 человек) бойкотировала встречу. Вместо этого они написали обращение в адрес ректора академии Владимиру Мау. В письме недовольные сотрудники уральского филиала вуза объяснили, что возмущены происходящим в институте, в частности, увольнением сотрудников. Они попросили вмешаться в ситуацию.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 30.06.20

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