Слух дня: замену Глацких нашли в УрФУ

По слухам, отстраненная от должности директора молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких после выхода из вынужденного отпуска лишится-таки своего поста. Нешуточный резонанс, который наделало ее заявление о том, что «государство не просило рожать», не позволит оставить ее на должности, сопоставимой с министерской. Более того, по некоторым данным, ей уже отыскали замену.

Один из претендентов ‒ советник ректора УрФУ Виктора Кокшарова Олег Гущин, который как раз преподает в вузе дисциплину «Государственная молодежная политика в РФ». Интересно, что Гущин уже занимал пост директора департамента молодежной политики ‒ с 1999 до 2010 года, пока его не уволил тогдашний губернатор Александр Мишарин с формулировкой «в связи с сокращением должностей государственной гражданской службы».

По другим данным, на пост Глацких претендует Сергей Конев, который в настоящее время возглавляет совет по молодежной политике при полпреде в УрФО, а до переезда в Екатеринбург был председателем Ассоциации молодежных правительств России.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.18

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