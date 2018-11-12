Проверка еще не закончена – в ДИПе не подтвердили, что Глацких сохранит пост

В департаменте информационной политики Свердловской области не подтвердили информацию о том, что директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких сохранила должность. После скандального заявления на встрече с кировградскими школьниками она была временно отстранена от работы решением губернатора Евгения Куйвашева, но, по некоторым данным, до увольнения чиновницы дело не дошло ‒ она отделается выговором.

«У нас ничего нового нет по ней, новых данных нет», ‒ сказали «Новому Дню» в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.18

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