Слух дня: Цуканов собрался снять фаворитку Куйвашева

По Екатеринбургу поползли слухи о том, что в департаменте молодежной политики Свердловской области скоро сменится начальник. Сейчас структуру, выведенную из состава регионального минспорта, возглавляет гимнастка Ольга Глацких.

К ее работе накопилось множество претензий ‒ как со стороны тех, кому приходится работать с экс-спортсменкой, так и со стороны общественности. При этом сам г-жа Глацких, как уверяют слухмейкеры, критику не воспринимает вовсе. «У вас есть вопросы ко мне? Задайте их губернатору», ‒ цитируют слухачи начальницу департамента молодежной политики.

Неизвестно, в курсе ли сам Евгений Куйвашев, что девушка в любой спорной ситуации прикрывается его именем, однако в уральском полпредстве уже подыскали нового претендента на пост главы департамента. По некоторым данным, на Глацких собирают претензионное досье, а на ее место готовят Сергея Конева. Сейчас он возглавляет совет по молодежной политике при полпреде в УрФО, а до переезда в Екатеринбург был председателем Ассоциации молодежных правительств России.

Екатеринбург, служба информации

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