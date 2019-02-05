Министр образования Юрий Биктуганов стал ответственным за молодежь вместо Глацких

Один из старейших свердловских министров, Юрий Биктуганов, расширил сферу своего влияния. Теперь его должность именуется не «министр общего и профессионального образования», а «глава министерства образования и молодежной политики».

Как сообщает департамент информполитики, такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Напомним, до начала декабря департамент молодежной политики существовал как самостоятельный исполнительный орган под руководством бывшей гимнастки Ольги Глацких, но затем губернатор решил присоединить департамент к областному министерству образования. Обновленная структура получила название «Министерство образования и молодежной политики Свердловской области».

Скандал вокруг Ольги Глацких вспыхнул в начале ноября после ее заявления, сделанного на встрече со школьниками из Кировграда. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор Куйвашев написал в инстаграме, что с подчиненной не согласен, отстранил ее от должности и назначил служебную проверку, которая и закончилась реорганизацией департамента. В конце декабря Ольга Глацких написала заявление об уходе из правительства региона по собственному желанию, так как «не хочет подставлять губернатора».

Екатеринбург, служба информации

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