Под каждым постом Куйвашева в соцсети подписчики напоминают ему о Глацких (СКРИН)

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву не удается переключить внимание граждан со скандала с руководителем департамента молодежной политики Ольгой Глацких.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», что бы ни писал в своем инстаграме губернатор, свердловчане оставляют под сообщением комментарии, осуждающие Ольгу Глацких и назначившего ее руководителя. Например, такие комментарии появились под постом Куйвашева о вручении ключей от новых квартир дольщикам проблемного ЖК «Первый Николаевский». «Уволить Глацких с должности! Пусть поживет реально на трехкопеечную зп! За прошлый год она задекларировала доход в 1,5 миллиона, а в 2016 на 4 миллиона. Это ей мы платим, с наших налогов! А она этого не заслуживает!»; «Господин Куйвашев, будьте готовы читать вопросы про Глацких под каждым своим постом в Инсте!» – пишут пользователи.

Напомним, позавчера по всему рунету разошлась видеозапись встречи Ольги Глацких со школьниками Кировграда, на которой чиновница заявила буквально следующее: ««На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Губернатор заявил, что с подчиненной не согласен, и отстранил ее от должности на время проведения служебной проверки.

Екатеринбург, служба информации

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