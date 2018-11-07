Депутат пожаловался на Глацких в прокуратуру

Депутат свердловского заксобрания Александр Коркин написал заявление на имя областного прокурора Сергея Охлопкова с просьбой разобраться с директором регионального департамента молодежной политики Ольгой Глацких. Поводом для обращения послужила аудиозапись, которая вчера попала в интернет. На ней женщина, предположительно Глацких, рассказывает о том, как стала директором и начала распоряжаться бюджетными средствами.

«У меня как у депутата законодательного собрания после прослушивания аудиозаписи, на которой предположительно руководитель департамента высказывается о незнании и непонимании бюджетных процессов, возникли сомнения в правильности и целесообразности распределения бюджетных средств внутри департамента, выделяемых в рамках бюджета Свердловской области на молодежную политику», ‒ говорится в документе. Напомним, Глацких на встрече со школьниками из Кировграда заявила, что «в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно». «Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Губернатор заявил, что с подчиненной не согласен, и отстранил ее от должности на время проведения служебной проверки.

Это не первый скандал, связанный с персоной Глацких. Ранее выяснилось, что под ее руководством в Свердловской области была создана т.н. кибердружина ‒ ее члены, в основном, подростки, учащиеся ссузов, пишут доносы на непонравившиеся им страницы в социальных сетях, требуя проверить их на экстремизм. При этом они не имеют ни объективных критериев оценки, ни опыта, ни необходимых компетенций.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

Под каждым постом Куйвашева в соцсети подписчики напоминают ему о Глацких (СКРИН). / Трямкин не сыграет на Кубке Карьяла. / «Пиво не продавать» и «контрреволюционная сволочь старается подрывать…»: о чем писали газеты 7 ноября в разные годы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»