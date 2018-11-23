Голикова озвучила главное условие для роста рождаемости

Доступность жилья оказывает большое влияние на рождаемость. Такое мнение в интервью «Российской газете» высказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она считает, что при наличии собственной квартиры или дома, семья чувствует себя спокойнее и увереннее и готова к принятию решений о рождении детей.

Вице-премьер отметила, что большинству россиян квартирный вопрос не решить без ипотеки. «Это (ипотека – прим. ред.) дополнительное финансовое обременение. И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает», – поделилась своей позицией Татьяна Голикова, отметив, что суммарный коэффициент рождаемости в России, даже с учетом падения, лучше европейского.

На днях член Совета Федерации от Мурманской области, врач-педиатр Татьяна Кусайко, комментируя свежие данные Росстата о сокращении населения России впервые за три года, отметилась скандальным высказыванием. В частности, она заявила, что ответственность за демографию в Россию лежит не только на государстве, но и на женщинах, которые вместо того, чтобы рожать детей, стремятся сделать карьеру. Сенатор отметила, что сейчас российские женщины в первую очередь ориентированы на карьерный рост и профессиональную самореализацию. «Соглашусь в некоторой степени, что молодые женщины не хотят рожать, – заявила Кусайко. – Рожают тогда, когда есть карьера, когда уже есть стабильность».

В начале ноября глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких прославилась скандальным заявлением, что молодежи «государство в принципе ничего не должно», потому что никого «не просило рожать».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо приступить к активной работе по снижению смертности и увеличению рождаемости. Он отметил, что из-за демографического спада 1990-х годов число россиянок детородного возраста к 2032 году сократится более чем на четверть. Сейчас в России действуют различные меры для повышения рождаемости и поддержки семей: субсидирование ставки по ипотечным кредитам для семей, программа материнского капитала (ее продлили до 2021 года), выплаты за рождение первенца. Кроме того, активно решается вопрос нехватки мест в яслях и детских садах.

Как писал «Новый День», с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до почти 52 тыс. рублей, а его максимальный размер возрастет до 301 тыс. рублей. Кроме того увеличится и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет: с Нового года он превысит 26 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.11.18

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