Сенатор призвала недовольных прожиточным минимумом россиян вспомнить об ужасах войны

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова озвучила свое мнение на предложение саратовского депутата Николая Бондаренко об увеличении прожиточного минимума. По ее словам, тем, кого не устраивает размер потребительской корзины, стоит вспомнить о людях, которые пережили войну. Пользователи в Сети назвали заявление Лаховой верхом цинизма и посоветовали ей самой сесть на «диету» военного времени.

Бондаренко в течение месяца питался на 3500 рублей, чтобы на себе опробовать, возможно ли прожить на деньги, выделяемые на потребительскую корзину. По итогам эксперимента заметно похудевший коммунист заявил, что прожиточный минимум нужно увеличить в несколько раз.

«Обычно перед выборами выбрасывают такие вопросы, – прокомментировала предложение депутата Лахова. – Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше. Но надо смотреть, каким образом этого добиться, а не популизмом заниматься».

Сенатор отметил, что иногда и сама целый день ест только гречку, однако питаться так постоянно у Екатерины Филипповны, конечно, нет желания, пишет «Царьград». При этом она попыталась утешить тех, кто вынужден жить на эти деньги.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» – задалась вопросом сенатор.

Заявление Лаховой вызвало волну недовольства в Сети: «Верх цинизма такие заявления!», «Почему я, живя в мирное время, должен примерять на себя ужасы и лишения войны? И почему потребительская корзина мирного россиянина рассчитана по нормам военного времени?», «Ну что, товарищи фронтовики... Кто выживет при этом правительстве – ветераном будет».

Кроме того, жители России предложили Лаховой на себе испытать «министерскую диету»: «Покажите личный пример. Начните сами питаться по нормам военного времени. А мы сами о себе позаботимся». При этом пользователи задались вопросом, а что лично сделала сенатор за время, проведенное у власти, чтобы населению не приходилось вспоминать об ужасах войны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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