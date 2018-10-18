Саратовская дума поддержала предложенный уволенным министром прожиточный минимум

Депутаты Саратовской областной думы одобрили идею по повышению прожиточного минимума, предложенную бывшим министром труда и занятости Натальей Соколовой. Об этом сообщается на официальном сайте регионального парламента по итогам заседания комитета по социальной политике.

«На заседании обсудили проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год» в целом по Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», – говорится в сообщении пресс-службы думы.

Документ предусматривает рост размера прожиточного минимума на 3,6% или на 288 рублей, до 8 278 рублей в 2019 году. Ранее депутаты предлагали увеличить показатель на 500 рублей, однако Соколова выступила против этой идеи.

«Ушла Соколова, но объективные экономические показатели не изменились от этого, методика не изменилась. И хотим мы, не хотим, но мы примем ту сумму, которая рассчитана в соответствии с законодательством», – прокомментировал ситуацию депутат Сергей Харьков.

На заседании и.о. министра труда и занятости по области Наталия Кривицкая отметила, что все расчеты по прожиточному минимуму производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированные в данном периоде.

Коммунист Николай Бондаренко заявил, что законопроект необходимо отклонить и разработать новый, с более высокой суммой, пишут местные СМИ. Предложение было вынесено на голосование и отклонено, проект с названной суммой вынесен для принятия на облдуме.

Как сообщал «Новый День», Наталья Соколова, занимавшая пост министра труда, занятости и миграции Саратовской области, была уволена 12 октября после высказываний о том, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Этих денег, по ее мнению, вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Когда Соколовой предложили попробовать питаться на эту сумму, она сказала, что статус министра не позволит ей этого.

При этом чиновница получала материальные выплаты с 2013 по 2017 годы. Согласно опубликованным на сайте правительства Саратовской области данным, за прошлый год министр Соколова заработала 2 296 019 рублей и 26 копеек. Таким образом, ее ежемесячный доход составил 191,3 тысячи рублей.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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