«Отправить на перевоспитание к Кадырову»: Рунет возмутился предложением саратовского министра жить на 3,5 тысячи рублей (ВИДЕО)

Скандальное заявление министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, полагающей, что прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей достаточен для пенсионеров, но не для нее из-за министерского статуса, вызвал шквал негативных комментариев в Рунете. Пользователи оставляют множество гневных комментариев в адрес высокопоставленной чиновницы.

Одни комментаторы предлагают министру попробовать прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, другие требуют отставки Соколовой. Часть пользователей предлагает отправить министра в Москву к коллеге-«оптимизатору» – премьеру Дмитрию Медведеву, другие – направить на перевоспитание к главе Чечни Рамзану Кадырову. Многие комментаторы констатируют, что чиновники отбились от реальной жизни и живут на другой планете.

«Перевести ее на такую зарплату в 3500»; «Пусть сама проживёт на эту сумму месяц, а лучше – 2! Посмотрим, как ей понравится!»; «Только пусть экспериментирует над собой на 3,5 т. в месяц полгодика, а не месяц. Чтобы макарошки усвоились лучше»; «Ты сначала повкалывай на заводе целый день, а потом приди домой и поешь свой диетический ужин! Посмотрим насколько дней тебя хватит!»; «Хотелось бы увидеть этого министра, как она будет питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц и желательно несколько лет подряд… Слов нет от такого издевательства», «Интересно как прожить на 3500, если комуналка только 5000 руб?», – пишут возмущенные интернет-пользователи.

Недовольные высказываниями министра граждане призывают уволить Соколову: «Какие 3,5 т. на прожиточный минимум? Гнать надо ее из министров»; «Соколову отстранить от должности, предоставить тяжелый физический труд, лишить всех доп.доходов и назначить зарплату 3500 рублей!!!!!»; «Эта женщина после таких высказываний должна уйти сама с этой должности, она не имеет морального права занимать такой ответственный пост. Этими словами она доказала свою некомпетентность в вопросах, караемых жизни людей»; «Увольнять надо за такие высказывания, зажрались суки!», «У меня вопрос к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву. Является ли статус министра пожизненным и наследуемым? А если не является, то, пожалуйста, увольняйте чиновницу без золотого парашюта. Можно трудоустроить её на стройку, пусть поработает руками. Зарплату ей на руки чистыми 7241 рубль, пусть питается макарошками».

Некоторые комментаторы предлагают выслать недалекую чиновницу «в Африку, к братьям по разуму, которые в джунглях на деревьях живут», другие считают необходимым обязать всех «единоросов-чиновников-депутатов» пройти психиатрическое обследование. Ряд пользователей предлагают направить Соколову к главе ЧР Рамзану Кадырову: «Г-н Кадыров ей рабочее место найдет, вместе с молодым человеком, бросившим банку в ребят, пристроит на уборку территории!». По мнению других, место министра – «мастера оптимизации» – в правительстве России: «Её, наверное, теперь в правительство к Медведеву срочно без конкурса возьмут – там такие оптимизаторы нужны!».

Часть комментаторов отмечают, что, судя по тому, как выживают россияне, многие чиновники имеют аналогичное мнение. «Правильно говорят – сытый голодного не понимает! Заелись, господа! Да и народные избранники, оказывается, радеют не за народ, а за свой карман!», – пишет одна из интернет-пользовательниц.

Другой комментатор отмечает, что на 112 рублей (3500 / 31 = 112.9 руб.) в день «выжить – можно, но жить так нельзя, а ещё нужна – коммуналка, электричество, одежда, проезд и т.д.». «Какая-нить дура-баба такое и могла бы ляпнуть на лавочке, но для министра – это 100% неадекватность реальной жизни. Почему же тогда она и тот кто её нанимал – ещё на своих должностях???????», – негодует он.

«Статус ей не позволяет, видите ли, попробовать прожить на прожиточный минимум. А за счёт чего у вас, уважаемый министр, этот статус? Именно за счёт людей и на фоне людей, которые живут на этот прожиточный минимум», – пишет еще один интернет-пользователь.

Как сообщал «Новый День», министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова выступила против значительного повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году и заявила, что в месяц человеку достаточно 3,5 тысячи рублей.

Слова Соколовой прозвучали после заседания думской рабочей группы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума

Министр предложила увеличить его всего на 288 рублей, тогда как депутаты настаивали на повышении в 500 рублей. Министр заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Когда же депутат предложил ей попробовать питаться на эту сумму, она сказала, что статус министра не позволит ей этого.

По последним данным, министр Соколова сегодня лишилась своего поста за высказывания о прожиточном минимуме в 3,5 тыс. рублей. Приказ об увольнении подписал губернатор Валерий Радаев. По его мнению, для руководителя регионального министерства недопустимо «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».

Добавим, что согласно опубликованным на сайте правительства Саратовской области данным, за прошлый год министр Соколова заработала 2 296 019 рублей и 26 копеек. Таким образом, в месяц доход Соколовой составил 191,3 тыс. рублей. Прожиточный минимум в регионе равняется 7 241 руб.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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