Предложившая жить на 3,5 тысячи рублей экс-министр получала пособие

Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, уволенная после заявления о том, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, сама четыре года получала материальную помощь из бюджета.

Соколова вместе с другими министрами получала материальные выплаты с 2013 по 2017 годы, сообщает портал «Медиаликс 64». По закону сотрудники правительства могут получать ежегодную материальную помощь, которая равна двукратному размеру денежного вознаграждения.

Как сообщал «Новый День», министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова выступила против значительного повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году и заявила, что в месяц человеку достаточно 3,5 тысячи рублей. Слова Соколовой прозвучали после заседания думской рабочей группы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума.

Министр предложила увеличить его всего на 288 рублей, тогда как депутаты настаивали на повышении в 500 рублей. Министр заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Когда же депутат предложил ей попробовать питаться на эту сумму, она сказала, что статус министра не позволит ей этого.

Соколова лишилась поста министра в минувшую пятницу, 12 октября, за высказывания о прожиточном минимуме в 3,5 тыс. рублей. Приказ об увольнении подписал губернатор Валерий Радаев. По его мнению, для руководителя регионального министерства недопустимо «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».

Добавим, что согласно опубликованным на сайте правительства Саратовской области данным, за прошлый год министр Соколова заработала 2 296 019 рублей и 26 копеек. Таким образом, в месяц доход Соколовой составил 191,3 тыс. рублей. Прожиточный минимум в регионе равняется 7 241 рубЛЬ.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 13.10.18

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