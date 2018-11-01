«Цены значительно выше, чем указано в статистике»: депутат похудел на 2 кг, питаясь по совету саратовского министра

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко решил провести эксперимент, питаясь на 3,5 тысячи рублей в месяц, после спора с экс-министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой. За первую неделю «диеты» народный избранник похудел на два килограмма.

«Это была не самая лучшая неделя в моей жизни. Под конец недели – последние два дня – у меня закончились все овощи и курица, остались только крупы, – рассказал Бондаренко РИА «Новости». – В силу того, что цены значительно выше, чем указано в статистических данных, купить больше было нельзя. Последние два дня были не очень приятными и оставили негативное впечатление».

Депутат пожаловался, что постоянно испытывает чувство голода, к тому же подобная «диета» не позволяет включить привычные продукты – колбасу, сыр, фрукты, овощи и специи. «Это негативный психологический фактор», – посетовал Бондаренко.

Парламентарий отметил, что не может полноценно работать. Кроме того, он похудел на два килограмма, что непривычно для депутата, вес которого оставался стабильным на протяжении очень многих лет.

Как сообщал «Новый День», Наталья Соколова, занимавшая пост министра труда, занятости и миграции Саратовской области, была уволена 12 октября после высказываний о том, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Этих денег, по ее мнению, вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Когда Соколовой предложили попробовать питаться на эту сумму, она сказала, что статус министра не позволит ей этого.

При этом чиновница получала материальные выплаты с 2013 по 2017 годы. Согласно опубликованным на сайте правительства Саратовской области данным, за прошлый год министр Соколова заработала 2 296 019 рублей и 26 копеек. Таким образом, ее ежемесячный доход составил 191,3 тысячи рублей.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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