В Саратове министр предложила россиянам жить на 3,5 тысячи рублей в месяц

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова выступила против значительного повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году и заявила, что в месяц человеку достаточно 3,5 тысячи рублей.

Слова Соколовой прозвучали после заседания думской рабочей группы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума. Министр предложила увеличить его всего на 288 рублей, тогда как депутаты настаивали на повышении в 500 рублей.

Соколова поспорила с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко о том, на какую сумму в месяц может прожить человек. Разговор записал на видео корреспондент местного издания «Общественное мнение».

Министр заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Народный избранник предложил Соколовой самой попробовать пожить на такую сумму, она согласилась. «Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила глава ведомства.

Затем министр уточнила, что общение с депутатом было неформальным, а она согласилась на пари не как глава ведомства и официальный представитель областного правительства, а как человек.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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