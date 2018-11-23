Саратовский депутат завершил «министерскую диету» и обратился к врачам

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко целый месяц питался на 3,5 тысячи рублей, что соответствует минимальной продуктовой корзине. По словам самого народного избранника, медики негативно отнеслись к эксперименту.

Бондаренко сообщил, что с начала диеты похудел с 94,5 кг до 87,1 кг. При этом он постоянно чувствовал голод, упадок сил, рассеянность, раздражительность, сообщает ИА «Версия-Саратов».

Депутат не мог заниматься спортом, так как оставить физические нагрузки ему рекомендовали врачи. Кроме того, доктора настоятельно советовали постепенно включать в рацион пищу, которую политик предпочитал до эксперимента.

«Я общался с диетологами, с врачами, говорят, что должен быть определенный период и нельзя нагружать себя жирным, сладким или какими-то продуктами в больших количествах», – сказал Бондаренко.

В целом медики отнеслись к такому эксперименту негативно. «Я не верю, что за месяц молодой, здоровый организм может существенно пострадать – есть внутренние резервы. Серьезных последствий нет, ведь это не голодание. Но по ощущениям было максимально тяжело», – заключил Бондаренко.

Как сообщал «Новый День», Наталья Соколова, занимавшая пост министра труда, занятости и миграции Саратовской области, была уволена 12 октября после высказываний о том, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Этих денег, по ее мнению, вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Когда Соколовой предложили попробовать питаться на эту сумму, она сказала, что статус министра не позволит ей этого.

При этом чиновница получала материальные выплаты с 2013 по 2017 годы. Согласно опубликованным на сайте правительства Саратовской области данным, за прошлый год министр Соколова заработала 2 296 019 рублей и 26 копеек. Таким образом, ее ежемесячный доход составил 191,3 тысячи рублей.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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