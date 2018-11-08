«Смак для бедных»: саратовский депутат похудел на «министерской» диете на 6 кг

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко продолжает свой эксперимент, пытаясь прожить на 3500 рублей в месяц. За две недели испытания он похудел на 6 килограммов.

Бондаренко рассказал о своем рационе в Instagram. Он показал, как и из чего готовит. Подписчики депутата предложили назвать выпуски, посвященные «министерской» диете, «Смак для бедных»

По словам парламентария, за две недели эксперимента он похудел с 94 до 88 кг. «Сами по себе продукты позволяют приготовить вполне классные блюда, однако количество самих продуктов, к сожалению, не позволяет питаться этим вдоволь или хотя бы в необходимых количествах», – посетовал депутат.

Бондаренко ради чистоты эксперимента отказался от еды в самолете во время командировки. В рабочей поездке он жил не в гостинице, а на съемной квартире и готовил себе сам.

Как сообщал «Новый День», Бондаренко решил прожить на 3500 рублей в месяц после спора с экс-министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. По мнению чиновницы, этих денег вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Когда Соколовой предложили попробовать питаться на эту сумму, она сказала, что статус министра не позволит ей этого. «Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила чиновница.

К эксперименту депутата присоединились и другие жители России, которые также пытаются прожить на указанную сумму. Участники «макарошкичелленджа» делятся в Сети рецептами дешевых блюд, а также рассказывают о недостатках такой «диеты». В большинстве случаев пользователи жалуются на подавленное состояние, апатию и нехватку сил. Кроме того, они слишком много времени тратят на готовку, а также поиск и покупку продуктов, стоимость которых не превысит 3500 рублей в месяц.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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