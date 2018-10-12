Кадыров придумал наказание для чеченца, бросившего банку в незнакомцев

Парень, который разозлил главу Чечни Рамзана Кадырова, кинув банку в двух незнакомцев, теперь будет работать в Грозном. Об этом сообщил сам чеченский лидер.

Как стало известно, житель села Автуры Турпал Хасиев приехал в Москву в поисках работы. Там чеченец записал ролик, где он кидает банку в пассажиров и говорит, что «Ахмат – сила».

Запись увидел Рамзан Кадыров и был крайне разозлен поступком молодого человека. Он заявил, что хулиган не может называться чеченцем, а его действия бросают тень на весь чеченский народ. Глава Чечни предложил парню добровольно вернуться в Грозный.

В ответ Хасиев записал видео с извинениями. Однако этого, по всей видимости, оказалось недостаточно.

Кадыров сообщил, что Хасиев вернулся в Чечню и там ему нашли работу. «С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», – написал чеченский лидер в телеграме.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

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