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Четверг, 11 октября 2018, 14:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

Разозливший Кадырова чеченец принес извинения

Скриншот видео на YouTube

Чеченец, который кинул в незнакомцев банку и со словами «Ахмат – сила», записал видеообращение, в котором принес извинения.

«Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе. Бросил банку и сказал: «Ахмат – сила». Меня очень сильно отругало руководство республики и родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок», – сказал мужчина в ролике, опубликованном в телеграм-канале MDK.

Ранее с критикой в адрес хулигана выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он потребовал от парня явиться в Грозный и дать объяснения своего поступка. Чеченский лидер заявил, что своим бессовестным поведением мужчина бросил тень на весь чеченский народ. «Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале», – констатировал Кадыров.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

Грозный. Другие новости 11.10.18

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