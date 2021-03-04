«Возьму только наличными»: Кадыров заявил, что готов сдать Пригожина ФБР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин находится в Грозном и потребовал от американской спецслужбы вознаграждение в 250 тысяч долларов. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

«Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», – заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что «с чувством исполненного гражданского долга» готов без зазрения совести получить заслуженную премию. «Но с одним условием – возьму только наличными. Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте – не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут. После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича», – пояснил он.

В качестве доказательства Кадыров опубликовал свое фото с Пригожиным.

Telegram: ФОТО

«В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю», – заключил глава Чечни.

Напомним, ранее ФБР объявили о розыске 13 российских граждан, которые якобы могут быть причастны к «сговору против Америки» и «вмешательству» во внутренние дела страны. В списке разыскиваемых федеральным бюро оказалось имя Евгения Пригожина. Сам Пригожин назвал происходящее «шоу» в духе старых ковбойских времен.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 04.03.21

В российские гостиницы могут нагрянуть ревизоры. / Последствия ковида: в Минпросвещения РФ уточнили, когда вернутся школы на пятидневку. / За сутки в России выявили более 11 тысяч заболевших коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»