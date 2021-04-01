«15 лет надёжного мира»: Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира

Глава Чеченский республики Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил президент Международного информационного Нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник, передает ЧГТРК «Грозный».

По данным телекомпании, Кадыров номинирован «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае». По словам Тютюнника, заявку в Нобелевский комитет могли подать представители Норвегии.

Напомним, в 2020 году Кадыров был номинирован на международную премию мира-2020, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация отметила особый вклад Главы Чечни в развитие международных отношений, гуманитарных и образовательных программ, а также межконфессиональных отношений.

Нобелевская премия мира присуждается в Осло ежегодно с 1901 года. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут в том числе члены национальных парламентов и правительств разных стран или международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета.

Стоит отметить, что в 2021 году на Нобелевскую премию мира в 2021 году будут претендовать белорусская оппозиционер Светлана Тихановская, политик Алексей Навальный, экс-президент США Дональд Трамп и глава российского государства Владимир Путин.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.04.21

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