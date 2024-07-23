«Наглый» рейдерский захват: Кадыров вмешался в скандал вокруг Wildberries и Russ Outdoor

Глава Чечни Рамзан Кадыров вмешался в скандал, который разгорелся между владельцами популярного маркетплейса Wildberries и компанией Russ Outdoor. Лидер республики заявил, что в данной ситуации речь идет о «наглом» рейдерском захвате.

«Сегодня ко мне в гости приехал мой ДРУГ Владислав Бакальчук, с которым мы уже знакомы около 10 лет. Как оказалось, ещё с марта этого года у семьи Бакальчука серьёзные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», – отметил Кадыров в своём телеграм-канале.

Как пояснил лидер Чечни, что активы компании Wildberries, на создание которой Бакальчуки потратили 21 год упорного труда, с начала июля путём юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor.

«Причём мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», – заявил Кадыров.

«Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов. Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью. И в этом вопросе я дойду до конца», – подчеркнул Кадыров.

Напомним, компания Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о рекламе. В Госдуме тогда разгорелся громкий скандал, а законопроект, который предполагал изменения в правилах на рекламном рынке в пользу Russ Outdoor, был в итоге был снят с рассмотрения. Депутаты называли такие документы «позором» Госдумы.

Грозный – Москва, Екатерина Попова

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