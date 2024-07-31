Скандал вокруг Wildberries и Russ Outdoor: Татьяна Бакальчук подала в суд на развод с мужем

Скандальные события вокруг популярного маркетплейса Wildberries получил продолжение. В Савеловский суд Москвы поступил иск от владелицы компании Татьяны Бакальчук о расторжении брака с супругом. В интервью «Комсомольской правде» бизнес-леди заявила, что скандал со сделкой по объединению Wildberries с компанией Russ Outdoor стал «последней каплей».

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, в настоящий момент решение о принятии искового заявления к производству не принято. Сама Бакальчук в своем телеграм-канале подтвердила, что официально подала заявление о расторжении брака с Владиславом.

«Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний, которую запустил Владислав), безусловно, стало последней каплей», – пояснила Татьяна Бакальчук в интервью «КП».

Сегодня Владислав Бакальчук отреагировал на иск о разводе и заявил, что с его супругой происходит «что-то странное». «Вчера вечером я окончательно убедился в том, что с Татьяной происходит что-то действительно странное. Я не знаю, сколько человек и как именно на нее воздействуют, но Татьяна, с которой мы бок о бок прожили больше 20 лет, никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака со мной вот таким образом – сухо, кратко и через соцсети. Я в этом абсолютно уверен», – подчеркнул он, добавив, что «события вокруг нашей семьи и бизнеса развиваются стремительно, их искусственно разгоняют, чтобы не оставить тебе времени на то, чтобы трезво проанализировать ситуацию».

Как сообщал «Новый День», скандал вокруг Wildberries и Russ Outdoor вышел на публичный уровень неделю назад, когда глава Чечни Рамзан Кадыров публично поддержал Владислава Бакальчука, заявив, что в отношении Wildberries ведется «наглый рейдерский захват». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов», – подчеркнул Кадыров.

Напомним, компания Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о наружной рекламе. В Госдуме тогда разгорелся громкий скандал. Парламентарии называли такие документы «позором» Госдумы.

Как заявил тогда депутат Госдумы Артем Прокофьев, данный законопроект является «попыткой уничтожить конкуренцию на рынке наружной рекламы». «Есть компании, например, как Russ Outdoor, у которых от 30 до 50% рынка, и этот закон закрепляет за ними эту часть рынка, на которую уже никто не сможет зайти. Вот об этом этот закон! Законопроект устанавливает по факту крепость на щиты на 10 лет. И у нас рекламные бароны получают вот такое крепостное право без ограничений», – подчеркивал парламентарий.

В итоге после бурного обсуждения этот законопроект был снят с рассмотрения.

Москва, Екатерина Попова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube