По делу о стрельбе около офиса Wildberriеs арестовано 10 человек

Басманный суд Москвы арестовал 10 человек по уголовному делу о стрельбе у центрального офиса Wildberriеs в центре Москвы, где в результате инцидента погибли двое человек и еще семеро получили ранения.

В числе отправленных под стражу – боец ММА Умар Чичаев, который, по сведениям ТАСС, проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1». Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

Другие подробности пока не разглашаются. Агентство отмечает, что судебное заседание по делу проходило в закрытом режиме.

Напомним, 18 сентября около московского офиса Wildberries произошла стрельба, в результате которой, по уточненным данным Следственного комитета, двое человек погибли и семеро получили ранения, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В компании Wildberries заявляли, что огонь открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам. Со своей стороны Владислав Бакальчук заявил, что приехал со своей командой на заранее запланированные переговоры, но по ним была открыта стрельба.

Накануне стало известно о Бакальчука. Ему предъявлены обвинения по ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube