Путина обманули: опубликовано громкое заявление о слиянии Wildberries и Russ Outdoor

Скандал вокруг слияния популярного маркетплейса Wildberries и рекламной компании Russ Outdoor получил продолжение. Как заявил сооснователь торговой онлайн-площадки Владислав Бакальчук, руководство объединённой компании РВБ не выполнило обещания, которые были даны президенту РФ Владимиру Путину.

Бакальчук, обвинивший предпринимателей братьев Мирзоян в рейдерском захвате, в своем видеообращении сообщил, что пока проходило объединение компаний, новая структура набрала кредиты на 40 млрд рублей. При этом бизнесмен высказался про 25-милионную зарплату Роберта Мирзояна.

«Куда уходят кредиты, набранные за последний месяц? Робер Мирзоян поставил себе только оклад 25 миллионов рублей. Также поменяли ЧОПы и увеличили выплаты на сотрудников ЧОПов в два раза: с 130 тысяч рублей до 250 тысяч. Каждый шаг по слиянию Wildberries и Russ Outdoor имеет нарушения, в которых должны разобраться компетентные органы», – заявил Владислав Бакальчук.

По его словам, главу государства обманули, когда согласовывали с ним объединение Wildberries и Russ Outdoor. Президенту обещали, что новая компания выйдет на рынок стран Азии, Африки и СНГ, а также создаст платёжную рублёвую банковскую систему в обход SWIFT. Ни того ни другого сделано не было, констатировал Бакальчук.

Как сообщал «Новый День», публичный скандал вокруг Wildberries и Russ Outdoor разгорелся в конце июля, когда глава Чечни Рамзан Кадыров публично поддержал Владислава Бакальчука, заявив, что в отношении Wildberries ведется «наглый рейдерский захват». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов», – подчеркнул Кадыров.

Напомним, компания Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре громкого скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о наружной рекламе, который давал преференции компании «единоросса». Парламентарии называли такие документы «позором» Госдумы.

Как заявил тогда депутат Госдумы Артем Прокофьев, данный законопроект является «попыткой уничтожить конкуренцию на рынке наружной рекламы». «Есть компании, например, как Russ Outdoor, у которых от 30 до 50% рынка, и этот закон закрепляет за ними эту часть рынка, на которую уже никто не сможет зайти. Вот об этом этот закон! Законопроект устанавливает по факту крепость на щиты на 10 лет. И у нас рекламные бароны получают вот такое крепостное право без ограничений», – подчеркивал парламентарий. В итоге после бурного обсуждения этот законопроект был снят с рассмотрения.

Скандал вокруг Wildberries и Russ Outdoor спровоцировал также конфликт в семье основного владельца маркетплейса Татьяны Бакальчук. Предпринимательница направила в суд иск о расторжении брака со своим супругом.

Москва, Екатерина Попова

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