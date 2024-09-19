Капитал совладелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук сократился почти в два раза – с $7,9 млрд до $4,1 млрд – после объединения её компании с оператором наружной рекламы Russ. В ходе сделки предпринимательница «фактически отдала 35% акций своей компании», но по-прежнему осталась самой богатой женщиной в России. Об этом пишет журнал Forbes.

Напомним, Wildberries и Russ объявили об объединении в середине июня, после чего зарегистрировали совместное предприятие – OOO «РВБ». ООО «Вайлдберриз» получило в новой компании 65%, ООО «Стинн» (владелец ООО «Русс Аутдор») – 35%. Гендиректором РВБ стал исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Объединение компаний сопровождалось громким публичным скандалом. В конце июля глава Чечни Рамзан Кадыров публично поддержал мужа Татьяны Бакальчук Владислава Бакальчука, заявив, что в отношении Wildberries ведется «наглый рейдерский захват». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов», – подчеркнул Кадыров.

Примечательно, что Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре громкого скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о наружной рекламе, который давал cthmtpysdt преференции компании «единоросса». Парламентарии называли такие документы «позором» Госдумы.

Скандал вокруг Wildberries спровоцировал также конфликт в семье основного владельца маркетплейса Татьяны Бакальчук. Предпринимательница направила в суд иск о расторжении брака со своим супругом.

Накануне около московского офиса Wildberries произошла стрельба, в результате которой, по уточненным данным Следственного комитета, двое человек погибли и семеро получили ранения, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В компании Wildberries заявляли, что огонь открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам. Со своей стороны Владислав Бакальчук заявил, что приехал со своей командой на заранее запланированные переговоры, но по ним была открыта стрельба.

Москва, Екатерина Попова

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