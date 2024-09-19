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Четверг, 19 сентября 2024, 14:16 мск

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Последствия стрельбы у офиса Wildberries: задержан Владислав Бакальчук

В Москве задержан муж совладелицы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук – Владислав Бакальчук после вчерашней стрельбы около офиса компании.

Как сообщается в телеграм-канале бизнесена, Бакальчук был задержан сегодня утром, ему предъявлено обвинение по ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ. Предприниматель задержан пока на 48 часов.

Напомним, накануне около московского офиса Wildberries произошла стрельба, в результате которой, по уточненным данным Следственного комитета, двое человек погибли и семеро получили ранения, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В компании Wildberries заявляли, что огонь открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам. Со своей стороны Владислав Бакальчук заявил, что приехал со своей командой на заранее запланированные переговоры, но по ним была открыта стрельба.

Москва, Светлана Антонова

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