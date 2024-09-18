После стрельбы около офиса Wildberries возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в Романовом переулке около московского офиса маркетплеса Wildberries, в результате чего, по уточненным данным, двое человек погибли и семеро получили ранения, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий.

В ведомстве уточнили, что расследование ведется в рамках ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения, уточнили в Следственном комитете.

Ранее в компании Wildberries заявили, что огонь открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам.

Со своей стороны Владислав Бакальчук заявил, что приехал со своей командой заранее запланированные переговоры, но по ним была открыта стрельба.

Громкий публичный скандал вокруг объединения Wildberries и Russ Outdoor разгорелся в конце июля, когда глава Чечни Рамзан Кадыров публично поддержал Владислава Бакальчука, заявив, что в отношении Wildberries ведется «наглый рейдерский захват». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов», – подчеркнул Кадыров.

Напомним, компания Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре громкого скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о наружной рекламе, который давал преференции компании «единоросса». Парламентарии называли такие документы «позором» Госдумы.

Скандал вокруг Wildberries спровоцировал также конфликт в семье основного владельца маркетплейса Татьяны Бакальчук. Предпринимательница направила в суд иск о расторжении брака со своим супругом.

Москва, Светлана Антонова

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