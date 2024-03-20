Позор Госдумы: парламентская оппозиция назвала «абсолютно диким» законопроект о наружной рекламе

Госдума занимается «беспределом» и позорит себя рассмотрением очередных поправок в законодательство о наружной рекламе, которые дают преференции узкому кругу лиц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов. По его оценке, документ является новой попыткой лоббирования интересов отдельных бизнесменов.

«Такие законы, когда декларируется одно, а по факту делается другое, позорят Госдуму и нашу с вами работу. И чем больше будет таких законов, вот так принимаемых, тем хуже будет наша с вами репутация у нашего с вами народа», – заявил Кузнецов на пленарном заседании Госдумы.

Парламентарий обратил внимание, что рынок наружной рекламы сегодня «не загибается» – это 45 млрд рублей, что делает непонятным настойчивое продвижение в Госдуме преференций с продлением на 10 лет договора аренды на места размещения рекламных щитов. «Разработчики закона не представили нам ни себестоимости этого бизнеса, то есть не показали связи между тем, что они раздувают такую проблему, которая является основанием для принятия этого закона, не обосновали никак. А последствия дают очень серьезные. Ну давайте мы на 10 лет еще что-нибудь кому-нибудь отдадим, и потом скажем – на процент инфляции официальной, которую Росстат тебе напишет, мы тебе потом будем повышать плату. Да он только рад будет. Потому что это не соответствует рынку вообще никак. Он будет повышать по официальному Росстату, сколько Росстат рисует, мы с вами знаем. У него 7% (инфляции), а в магазинах – 25%. То есть здесь все шито белыми нитками для того, чтобы дать преференции определенному кругу субъектов. Да, безусловно, этих субъектов там полторы тысячи. Но помимо того, что конкуренция из этих полутора тысяч эти 45 млрд осваивает даже не 100 и даже не 50 компаний. И никто нам об этом ничего не говорит. Это узкий круг компаний, для которых это сейчас зацементируют», – подчеркнул Кузнецов.

«Все сейчас заколосится, как нам тут рассказывали, оттого, что рекламные компании получат эти контракты. Ничего не заколосится, они не производят ничего. Они рассказывают о том, кто произвел что-то. И давайте посмотрим на те цены, которые они выставляют, насколько они обоснованы. Мы же вами с этим сталкиваемся постоянно во время избирательных кампаний, например. Мы четко знаем, сколько с нас дерут денег. И как это влияет на благосостояние граждан? Совершенно непонятно», – констатировал он.

При этом парламентарий обратил внимание, что предлагаемые нормы далеки от реальной помощи малому бизнесу, как это декларируют авторы законопроекта. «Если мы заботимся о малом бизнесе, давайте посмотрим на тот бизнес, который реально стоит здесь у дверей с плакатами и со всем остальным, и требует от нас – сделайте нам помощь. Но мы же этого не слышим, когда начинается разговор о реальном малом бизнесе – здесь никак», – заявил он.

«Хочу вам напомнить, что по рекламному рынку – это вторая попытка принятия абсолютно дикого законопроекта. Вторая! Первую просто сняли с рассмотрения, не стали доводить до голосования. Сейчас каким-то чудом это вот продолжается… Вы с любым коммерсантом поговорите, он вам скажет: вы что там, в Госдуме, беспределом занимаетесь?! Какой рынок, если вы такие вещи вытворяете?» – заключил Кузнецов.

Сегодня Госдума большинством голосов депутатов от «Единой России» приняла в первом чтении законопроект, который дает право операторам наружной рекламы без торгов продлевать на 10 лет договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и недвижимом имуществе государственной или муниципальной собственности. При этом плата в местный бюджет останется неизменной с учетом индексации на коэффициент инфляции.

Напомним, в июле 2022 года перед уходом на летние каникулы депутат от «Единой России» Артем Кирьянов внес в Госдуму законопроект, который, в частности, предполагал создание единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Документ сразу был принят в первом чтении, после чего 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против новых норм. В этом документе, в частности, отмечалось, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной

Как отмечали СМИ, в России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой назывался депутат Госдумы от «Единой России» Бекхан Барахоев.

8 ноября 2022 года законопроект был с рассмотрения Госдумы.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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