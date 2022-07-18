«Более позорного не видел»: под предлогом защиты госбезопасности в России появится очередной мега-монополист – теперь в наружной рекламе

Уничтожение рынка наружной рекламы с созданием монстра-монополиста под предлогом защиты госбезопасности станет позором для Госдумы. Таким образом думская оппозиция оценила поправки в закон о рекламе, утвержденный нижней палатой парламента в первом чтении. Как считают парламентарии от КПРФ, «Справедливой России» и «Новых людей», законодательная инициатива продвигается под конкретную компанию в интересах наделенной депутатскими полномочиями персоны. Подробности скандального решения приводит корреспондент РИА «Новый День».

В ходе пятничного заседания Госдумы резонансный проект, против которого выступили участники рынка, депутат от КПРФ Куринный Алексей заявил, что начался передел рекламного рынка в пользу известных действующих участников отрасли. «Нет горше зла, чем монополия. Такое ощущение, что под маркой спецоперации – зачем-то ее опять сюда приписали, под маркой суверенизации идет фактически попытка передела большого рекламного рынка – причем под вполне определенные компании. Вот те критерии, которые прописаны, сегодня в России подходит несколько компаний, точнее две. Одна из них Russ Outdoor, во всяком случае, эксперты пишут, это компания связана в том числе и с одним из депутатов Госдумы», – подчеркнул он.

Законодательная инициатива обсуждалась в нижней палате парламента 15 июля вечером. Примечательно, что в этот же день утром участники рынка наружной рекламы направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федераций Валентине Матвиенко и главе Госдумы Вячеславу Володину, в котором призвали отказаться от принятия документа в нынешнем виде. При обсуждении законопроекта депутат от КПРФ Георгий Камнев напомнил об этом. «Жалко, что вы не посоветовались с рекламным сообществом. Вообще они категорически против этого закона, потому что они считают, что это однозначно приведет к монополизации рынка. Будет одна компания, которая, по сути, будет доминировать на всем этом рынке. Про негативные последствия, я думаю, каждый из нас здесь присутствующих прекрасно понимает. И законопроект как раз на это и направлен», – заявил он.

При этом депутат от «Новых людей» Владимир Плякин со своей стороны отметил, что с вводом документа в действие будет уничтожено 90% участников рынка наружной рекламы. «Предлагается создать систему, в которой единый оператор получит право разместить свои цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях, в каждом субъекте федерации и установить монопольную, возможно высокую цену на размещение рекламы на них. Таким образом будет ликвидировано около 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, радикально сократится количество рабочих мест, создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию, являющуюся действующим участником рынка. Это создает монопольную зависимость государственных институтов власти от действующей коммерческой структуры», – пояснил он.

«В период импортозамещения, формирования технологической независимости, а также радикального сокращения возможностей продвижения в интернете, именно наружная реклама является плацдармом роста экономического потенциала отечественных производителей. Данный законопроект будет фактором снижения экономической активности как отрасли наружной рекламы, так и в целом в ряде других отраслей, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Все эти факторы однозначно свидетельствуют о неактуальности соответствующей законодательной инициативы и существенных рисков негативных последствий для всех участников процесса», – подчеркнул Плякин.

В этой связи депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание, что не была проведена оценка регулирующего воздействия этого законопроекта. Именно поэтому парламентарий считает важным проведение широких общественных слушаний по этой теме.

«Спрашивали ли субъекты РФ, потому что напрямую их полномочий касается? Никто не спрашивал. Кто-то вообще считал, а вообще какой ущерб бюджетам органов местного самоуправления будет нанесен? Ведь рекламные конструкции, доходы от них идут к ним.

Мало того, кто-то спрашивал, а если, например, собственники зданий, на которых за аренду, за арендную плату на конкурсной основе размещаются вот эти вот конструкции, они идут все в ТСЖ, собственников зданий кто-то спросил? Это граждан касается. Никто не спросил», – отметил он.

«Между первым и вторым чтениями действительно должен быть период, обязательные слушания, антикоррупционная экспертиза. Оценку регулирующего воздействия, конечно, в таких случаях надо вводить. Тут, действительно же, вообще правила игры для целой отрасли меняются абсолютно точно. Как можно не проводить оценку регулирующего воздействия? Потом у нас заключения правительства нет. У нас по пустяковым вопросам требуется заключение правительства… Здесь целый рынок мы перестраиваем, нет заключения правительства, ничего не надо», – констатировал Гартунг, добавив «антикоррупционная экспертиза 100% вот прямо на поверхности лежит – кто бенефициар, назовите!»

При этом парламентарий считает, что частная компания не может заниматься обеспечением госбезопасности. «А спрашивали Федеральную службу безопасности России, нужен ей такой помощник в лице частной компании, которая монополизирует весь рынок рекламный? Может, мы у них, у специалистов спросим, есть такие угрозы или нет? Нет, никто не спрашивал наверняка. А надо бы, наверное, такой вопрос задать, потому что, я думаю, что у них наверняка возникнут вопросы к бенефициарам этого законопроекта», – подчеркнул Гартунг.

«Видимо, речь здесь не о защите интересов государства от иностранного вмешательства. А здесь защита интересов конкретных частных лиц, и ни о какой государственной безопасности здесь речи не идет – абсолютно четко очевидно всё… Я понимаю, что если нельзя, но очень хочется, то можно… Но не до такой же степени! И потом нас что для этого собрали, чтобы какой-то частной компании целый рынок отдать? Коллеги, вообще-то, я думаю, что нас избиратели не поймут», – заявил Гартунг.

Говоря о документе, депутат от КПРФ Николай Арефьев, в свою очередь, заявил, что «более позорного обсуждения закона он уже давно не видел». «Он никакого отношения не имеет к безопасности нашей страны. Никакого!.. Сколько ни пытали автора, он так и не сказал, а какие же все-таки ужасающие информации были на баннерах или в соцсетях, что наша страна была на грани развала. Не было ничего. Тогда непонятно, зачем идти вперед паровоза и говорить, что у нас угрожает стране рекламный бизнес?!» – недоуменно сказал он.

«Совершенно очевидно, что создается структура под какое-то конкретное лицо, и вот Госдума в таком обсуждении теряет свое лицо, когда она становится зависима от какого-то капитала, который заставляет ее здесь принимать негосударственный закон, а какую-то государственную подачку отдельному лицу. Ну, что же мы позорим государственную власть? Разве можно такие законы принимать, которые идут вразрез?..» – констатировал Арефьев.

8 июля законопроект о поправках в закон «О рекламе» был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от «Единой России» Артемом Кирьяновым. 15 июля нижняя палата приняла его в первом чтении. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» не поддержали документ. Законопроект, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. В России таким условиям соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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