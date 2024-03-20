Абсурд, издевательство и уничтожение конкуренции: в Госдуме прошел первое чтение ещё один резонансный закон о рекламе

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который дает право без торгов продлевать на 10 лет договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках и недвижимом имуществе государственной или муниципальной собственности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения документа разгорелся скандал: парламентская оппозиция высказалась категорически против, назвав аргументы авторов проекта абсурдом и издевательством.

В частности, депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев заявил, что данный законопроект является «попыткой уничтожить конкуренцию на рынке наружной рекламы». «Есть компании, например, как Russ Outdoor, у которых от 30 до 50% рынка, и этот закон закрепляет за ними эту часть рынка, на которую уже никто не сможет зайти. Вот об этом этот закон! Законопроект устанавливает по факту крепость на щиты на 10 лет. И у нас рекламные бароны получают вот такое крепостное право без ограничений», – подчеркнул парламентарий.

При этом Прокофьев назвал абсурдными аргументы в оправдание уничтожения конкуренции на рынке наружной рекламы. «Угроза нестабильности на рынке рекламы – нам здесь озвучили. В чем же нестабильность эта, в чем угроза обществу, государству, муниципалитетам? По факту за угрозу положения на рынке конкретных компаний выдают угрозу всему рынку. Это называется не нестабильность, Максим Анатольевич, это называется конкуренция. И именно за эту конкуренцию, по сути, ваш комитет должен радеть», – обратился депутат к автору законопроекта, депутату от «Единой России» Максиму Топилину.

«Негативный облик российских городов – аргумент. Оказывается, те щиты, которые сейчас компании ставят, – они красивые. А у новые компании, если они выиграют конкурс, щиты будут некрасивые, они испортят город. Но это же абсурд. У нас есть единые требования к щитам, и их должны соблюдать все участники рынка. Этот аргумент также не может быть принят», – продолжил Прокофьев.

«Резкое сокращение рабочих мест – это в пояснительной записке сказано. Но почему сотрудники одной фирмы, которая сейчас является эксплуатантом щитов, они имеют ценность, их мы должны защитить, а конкурентов их мы с рынка выкидываем, эти сотрудники не важны? Этот аргумент также полон абсурда», – констатировал депутат.

«По поводу временных мер поддержки, о чем сегодня звучало... 10 лет, вдумайтесь… для рынка наружной рекламы 10 лет – это целая эпоха. Более того, компания до этого, например, 10 лет щиты эксплуатировала, плюс еще 10 лет. 20 лет она является оператором, контролирует эту часть рынка. Это что? Временная мера поддержки или это уничтожение конкуренции? Ответьте честно себе на этот вопрос, о чем мы говорим сегодня», – подчеркнул Прокофьев.

В то же время, по его словам, «просто издевательски звучит» аргумент об отсутствии упущенных доходов бюджета. «Будет обратный эффект. Без торгов будут продлеваться эти контракты, поправка будет только на инфляцию. Вы спрашивали: какие эффекты от торгов? Вот у меня пример, Максим Анатольевич, по Казани: 2023 год, торги только на 33 щита, первоначальная стоимость 269 млн (рублей) на этот лот, итоговый – 1,067 (млн рублей), 693 шага на повышение было. Теперь этого не будет. Теперь будет просто поправка на официальную инфляцию, которая и так занижена в сравнении с реальной инфляцией. Поэтому этот нельзя принять аргумент», – пояснил он.

«Более того, вы еще в законе записали, что по факту у нас получается, что вне зависимости от наличия-отсутствия задолженности будет продлеваться контракт. Ну это вообще издевательство! Так бюджет получит дополнительно что-то от этого закона или потеряет? Очевидно, что потеряет, и потеряют муниципалитеты, которые и так не имеют нормальной доходной базы. Мы их лишаем! Об этом кто подумал? Этот аргумент просто обратный по пополнению бюджета. Наоборот, он говорит о том, что нельзя этот закон принимать», – констатировал Прокофьев.

«И здесь прозвучало – цифровизация. Мы об этом уже говорили, когда предыдущую версию (законопроекта) отклонили в конце 2022 года – попытка монополизировать под лозунгом цифровизации рынка рекламы. Опять! Это что, какая-то магия – те, кто сейчас оперирует щитами, цифровизацию проводят, у них какая-то магическая способность цифровизацию щитов осуществлять, а новый эксплуатант не сможет? Это естественный процесс сегодня на рынке – цифровизация щитов наружной рекламы. Мы что, это не понимаем? Вы лучше меня это знаете и хорошо понимаете, но делаете вид, что что-то неясно. Поэтому этот аргумент также не подходит», – добавил он.

«Это законопроект по уничтожению конкуренции на рынке. Это очевидно сегодня всем, кто читал это законопроект, пояснительную записку, отзывы, кто разговаривал с участниками рынка. Конечно, некоторые участники рынка в поддержку высказались, потому что они хотят сохранить свое монопольное положение. В этом смысле голосовать за него нельзя. Более того, тень бросает даже то, что он на обсуждении Госдумы – этого высокого собрания вынесен этот законопроект, такой постыдный… И напоминаю о статье 8 Конституции, которую сегодня этим законопроектом хотят попрать, где говорится о поддержке конкуренции. Нельзя этого допускать», – заключил Прокофьев.

Тем не менее, большинством голосов депутатов от «Единой России» законопроект был принят в первом чтении.

Напомним, в июле 2022 года перед уходом на летние каникулы депутат от «Единой России» Артем Кирьянов внес в Госдуму законопроект, который, в частности, предполагал создание единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Документ сразу был принят в первом чтении, после чего 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против новых норм. В этом документе, в частности, отмечалось, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной

Как отмечали СМИ, в России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой назывался депутат Госдумы от «Единой России» Бекхан Барахоев.

8 ноября 2022 года законопроект был с рассмотрения Госдумы.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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