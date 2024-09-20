В Москве арестованы 20 участников стрельбы около офиса Wildberriеs

Басманный суд Москвы арестовал в общей сложности 20 человек по уголовному делу о стрельбе у центрального офиса Wildberriеs в центре Москвы, когда 18 сентября погибли два человека и еще семеро получили ранения.

Как отмечает ТАСС, всего обвинения предъявлены 33 лицам, включая сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука. Предприниматель обвиняется в двух эпизодах убийства, покушении на полицейского и самоуправстве. В отношении него ходатайство об аресте в районный суд пока не поступало.

В числе отправленных под стражу – боец ММА Умар Чичаев, который, по сведениям ТАСС, проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1». Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

Напомним, 18 сентября около московского офиса Wildberries произошла стрельба, в результате которой, по уточненным данным Следственного комитета, двое человек погибли и семеро получили ранения, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий.

В компании Wildberries заявляли, что огонь открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам. Со своей стороны Владислав Бакальчук заявил, что приехал со своей командой на заранее запланированные переговоры, но по ним была открыта стрельба.

Накануне стало известно о задержании Бакальчука. Ему предъявлены обвинения по ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ.

Москва, Светлана Антонова

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