Силовики отпустили Владислава Бакальчука домой

Правоохранительные органы отпустили домой сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука, который накануне был задержан по обвинению в убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве. Об этом предприниматель сообщил в своем телеграм-канале.

«Друзья, со мной все в порядке. Я дома. Я в шоке. Уверен, что власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание. Готов оказать помощь и поддержку всем пострадавшим. Рад вернуться домой и продолжить бороться за справедливость», – отметил Бакальчук.

Напомним, 18 сентября около московского офиса Wildberries произошла стрельба, в результате которой, по уточненным данным Следственного комитета, двое человек погибли и семеро получили ранения, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий.

В компании Wildberries заявляли, что огонь открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам. Со своей стороны Владислав Бакальчук заявил, что приехал со своей командой на заранее запланированные переговоры, но по ним была открыта стрельба.

Накануне стало известно о задержании Бакальчука. Ему предъявлены обвинения по ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ.

К настоящему времени по уголовному делу о стрельбе около офиса Wildberries задержаны 30 человек, в том числе боец ММА Умар Чичаев, который проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1». Ему предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

Москва, Светлана Антонова

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