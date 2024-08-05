Маркетплейс Wildberries сообщил об объединении с компанией Russ

Популярный маркетплейс Wildberries сменил оператора своего сайта, которым стало ООО «РВБ». Таким образом объединение компаний Wildberries и Russ Outdoor фактически произошло.

С сегодняшнего дня ООО «Вайлдберриз» передало все права и обязанности по ранее заключенным договорам о реализации товаров на сайте wildberries в пользу нового оператора ООО «РВБ», – говорится в документах на сайте маркетплейса.

РВБ – совместное предприятие Wildberries и группы Russ, крупнейшего оператора наружной рекламы в России. РВБ, о создании которого было объявлено в июне, приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами, которые были оповещены о смене юрлица.

Wildberries владеет 65% компании, а оставшиеся 35% принадлежат компании «Стинн», которая, в свою очередь, владеет компанией «Русс Аутдор», уточняет «Прайм». Генеральным директором «Русс Аутдор» и исполнительным директором группы Russ является Роберт Мирзоян.

Как сообщал «Новый День», в конце июля разгорелся публичный скандал вокруг Wildberries и Russ Outdoor, когда глава Чечни Рамзан Кадыров публично поддержал Владислава Бакальчука, заявив, что в отношении Wildberries ведется «наглый рейдерский захват». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов», – подчеркнул Кадыров.

Напомним, компания Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о наружной рекламе. В Госдуме тогда разгорелся громкий скандал. Парламентарии называли такие документы «позором» Госдумы. В итоге после бурного обсуждения этот законопроект был снят с рассмотрения.

Скандал вокруг Wildberries спровоцировал также конфликт в семье основного владельца маркетплейса Татьяны Бакальчук. Предпринимательница направила в суд иск о расторжении брака со своим супругом Владиславом Бакальчуком.

Москва, Екатерина Попова

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