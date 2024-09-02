Савеловский суд Москвы сообщил подготовке к рассмотрению иска о разводе основателя Wildberries

Савеловский суд Москвы 12 сентября вернется к рассмотрению дела о расторжении брака основателя Wildberries Татьяны Бакальчук с ее супругом Владиславом Бакальчуком. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«В Савеловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т. В. к Бакальчуку В. С.», – говорится в сообщении.

Напомним, Татьяна Бакальчук направила иск о разводе с мужем в суд в конце июля. Заявление о расторжении брака совпало по времени со скандалом вокруг маркетплейса Wildberries в связи с планируемым объединением с компанией Russ Outdoor. Глава Чечни Рамзан Кадыров публично поддержал Владислава Бакальчука, заявив, что в отношении Wildberries ведется «наглый рейдерский захват». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов», – подчеркнул Кадыров.

Напомним, компания Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о наружной рекламе. Парламентарии называли такие документы «позором» Госдумы. Как заявил тогда депутат Госдумы Артем Прокофьев, данный законопроект является «попыткой уничтожить конкуренцию на рынке наружной рекламы». «Есть компании, например, как Russ Outdoor, у которых от 30 до 50% рынка, и этот закон закрепляет за ними эту часть рынка, на которую уже никто не сможет зайти. Вот об этом этот закон! Законопроект устанавливает по факту крепость на щиты на 10 лет. И у нас рекламные бароны получают вот такое крепостное право без ограничений», – подчеркивал парламентарий.

В начале августа маркетплейс Wildberries сменил оператора своего сайта, которым стало ООО «РВБ». Таким образом объединение компаний Wildberries и Russ Outdoor фактически произошло. Комментируя это событие, сооснователь торговой онлайн-площадки Владислав Бакальчук заявил, руководство объединённой компании РВБ не выполнило обещания, которые были даны президенту РФ Владимиру Путину.

Москва, Екатерина Попова

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