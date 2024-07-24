Кремль прокомментировал скандал вокруг Wildberries и группы Russ Outdoor

Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

При этом Песков подтвердил, что действительно существует письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой поддержать бизнес-план слияния Wildberries и Russ. «Это (слияние компаний) можно только поддержать, то есть мы не являемся исполнителями, а дело за какими-то корпоративными действиями. И мы не можем вмешиваться ни в эти действия, ни в семейные отношения. Поэтому эта тема вне нашей компетенции», – отметил пресс-атташе Кремля.

Как сообщал «Новый День», накануне в скандал вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, подчеркнув, что в отношении Wildberries ведется «наглый рейдерский захват». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев. «Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займётся мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов», – заявил Кадыров.

Напомним, компания Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о наружной рекламе. В Госдуме тогда разгорелся громкий скандал. Парламентарии называли такие документы «позором» Госдумы.

Как заявил тогда депутат Госдумы Артем Прокофьев, данный законопроект является «попыткой уничтожить конкуренцию на рынке наружной рекламы». «Есть компании, например, как Russ Outdoor, у которых от 30 до 50% рынка, и этот закон закрепляет за ними эту часть рынка, на которую уже никто не сможет зайти. Вот об этом этот закон! Законопроект устанавливает по факту крепость на щиты на 10 лет. И у нас рекламные бароны получают вот такое крепостное право без ограничений», – подчеркивал парламентарий.

В итоге после бурного обсуждения этот законопроект был снят с рассмотрения.

Москва, Екатерина Попова

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