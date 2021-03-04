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Четверг, 4 марта 2021, 15:52 мск

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Пригожин рассказал подробности встречи с Кадыровым

Фото: телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова

Предприниматель из северной столицы Евгений Пригожин отреагировал на шуточное сообщение чеченского лидера Рамзана Кадырова о готовности рассказать ФБР, где находится бизнесмен, за вознаграждение от американских властей.

Журналисты обратились в пресс-центр «Конкорда» с просьбой прокомментировать пост Кадырова, опубликованный в его личном Telegram-канале. Напомним, глава Чечни сообщил, что готов поделиться с Федеральным бюро расследований США местоположением Пригожина за обещанные 250 тысяч долларов.

По его словам, бизнесмен гостит у него в Грозном. При этом Кадыров изъявил желание получить деньги наличными, так как его банковские счета заморожены в связи с наложением санкций США и ЕС.

Евгений Пригожин отозвался о главе Чеченской Республике Кадырове как о гостеприимном человеке.

Предприниматель рассказал, как во время прогулки по столичным улицам к нему подъехал автомобиль с уроженцами Чечни, после чего он открыл глаза лишь в подвале у Кадырова. Пригожин пошутил, что там его окружали ученые в белых халатах, которые хотели его клонировать, так как предложенной ФБР суммы мало.

«Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу», – подытожил Пригожин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.03.21

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Метки / Чечня

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