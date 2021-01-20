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Среда, 20 января 2021, 15:14 мск

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Кадыров заявил о ликвидации всех боевиков в Чечне

Фото: пресс-служба Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что покончил с бандподпольем в республике. В ходе спецоперации были уничтожены боевики Аслана Бютукаева. Все участники банды были в федеральном розыске.

«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базуркаев Иса, Даршаев», – написал Кадыров в Telegram. Глава Чечни добавил, что лично принимал участие в разработке плана спецоперации. Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования.

Кадыров отметил, что доложил об успехе президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства поздравил чеченских силовиков и похвалил их за профессионализм и героические действия в ходе ликвидации бандгруппы.

Бютукаев и Доку Умаров взяли на себя ответственность за теракт в аэропорту «Домодедово». 24 января 2011 года террорист-смертник Магомед Евлоев взорвал себя в толпе встречающих, погибли 37 человек, более ста человек были ранены.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 20.01.21

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Метки / Боевики на Северном Кавказе

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