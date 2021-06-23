Путин дал добро Кадырову на новый срок

Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на пост руководителя республики на новый срок. Об этом Путин сказал в ходе общения с Кадыровым по видеоконференцсвязи.

Президент РФ обратил внимание на успехи нынешнего главы республики. «При вашем личном участии непосредственно, иногда действительно прямом личном участии Чечня стала одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации. Это точно совершенно», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Глава государства также отметил, что многое сделано, но предстоит также сделать еще больше. «Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха», – отметил Путин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.06.21

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