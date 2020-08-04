В Грозный из Москвы вернули более ста чеченцев

Власти Чечни вернули из Москвы в республику более 100 молодых людей, поведение которых в столице было недостойным. Об этом рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов.

По его словам, ежедневно глава Чечни Рамзан Кадыров получает жалобы на уроженцев республики, которые нарушают общественный порядок за пределами региона.

«Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», – заявил Делимханов на встрече с провинившимися.

На родине молодые чеченцы пройдут «трудовое воспитание»: их задействуют в различных работах на улицах городов и районов республики, передает РИА «Новости».

«Каждый уважающий себя мужчина должен быть готов защитить и умереть за родину, народ, достоинство и честь, но недопустимо драться из-за каких то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток, это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились – в Москве, Питере или другом регионе», – подчеркнул Делимханов.

Грозный, Зоя Осколкова

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