Кадыров потребовал найти чеченца, бросившего банку в пассажиров метро

В Сети появился ролик, в котором мужчина кидает банку из-под напитка в сидящих напротив пассажиров метро, свой поступок автор видео сопровождает словами «Ахмат – сила». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что этот человек не может называться чеченцем и приказал ему срочно явиться в Грозный.

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела», – написал на своей странице «ВКонтакте» чеченский лидер. Кадыров принес извинения «юношам, честь которых была задета».

«Теперь я обращаюсь к тому, кто своим бессовестным поведением бросил тень на весь наш народ! Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!» – пригрозил глава Чечни.

По его словам, автор видео «специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат-Сила!»». «Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твое место на ферме или лесоповале», – констатировал Кадыров.

В конце гневного послания чеченский лидер заявляет, что «такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами». «Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!», – заключил Кадыров.

Грозный, Служба информации РИА «Новый День»

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