Кадыров осудил мужчин, вымывших обувь в святом источнике

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины, которые мыли ботинки в святом источнике в Калининграде, не являются чеченцами. Об этом чеченский лидер написал в своем телеграм-канале.

«Как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», – сообщил Кадыров. По его мнению, «нарушитель не может быть представителем какой-либо национальности, так как действует не в интересах народа».

Глава Чечни отметил, что подобный поступок может быть совершен по глупости. Если же у человека были другие причины, то «он нелюдь без религии и национальности». Произошедшее в Калининграде Кадыров назвал «не просто цинизмом, а полным отсутствием нравственности» у тех, кто решил вымыть обувь в источнике.

Инцидент произошел в часовне у Кафедрального собора Христа спасителя в честь иконы Божией матери в центре Калининграда. В Калининградской православной епархии сообщили, что полиция организовала по данному факту проверку.

Грозный, Зоя Осколкова

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