В Калининграде чеченцы помыли обувь в православном источнике

Пятеро мужчин из Чечни помыли ботинки в святом источнике и сняли об этом ролик. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что молодые люди принесут извинения.

Инцидент произошел в часовне у Кафедрального собора Христа спасителя в честь иконы Божией матери в центре Калининграда. В Калининградской православной епархии сообщили, что полиция организовала по данному факту проверку.

На опубликованном видео было слышно, как один из уроженцев Чечни со смехом говорил: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Теперь участники инцидента заявляют, что не знали о важности источника для верующих.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев сообщил изданию «Подъем», что разберется в произошедшем. «Я думаю, что они это сделали несознательно. Поэтому извиниться, когда ты сделал что-то неправильно, это признак силы. Я думаю, они с радостью это сделают», – сказал он.

Калининград, Зоя Осколкова

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