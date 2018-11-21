Сенатор обвинила россиянок в карьеризме и нежелании рожать. «Нужно думать о нации»

Очередной сенатор отметился скандальным высказыванием, комментируя на этот раз свежие данные Росстата о сокращении населения России впервые за три года.

Член Совета Федерации от Мурманской области, врач-педиатр Татьяна Кусайко заявила, что ответственность за демографию в Россию лежит не только на государстве, но и на женщинах, которые вместо того, чтобы рожать детей, стремятся сделать карьеру. Сенатор отметила, что сейчас российские женщины в первую очередь ориентированы на карьерный рост и профессиональную самореализацию.

Кусайко констатировала, что в настоящее время женщины планируют «более позднее заключение браков» и рожают в гораздо старшем возрасте, чем раньше. Политик объясняет эту тенденцию наличием «проблемы, когда женщина берет на себя функцию мужчины, прежде всего, во главе угла ставит карьерный рост, а не свои… предназначенные ей физиологические возможности». Об этом сенатор заявила в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Соглашусь в некоторой степени, что молодые женщины не хотят рожать, – заявила Ксайко. – Рожают тогда, когда есть карьера, когда уже есть стабильность».

Член Совфеда в связи с этим указала, что государство уделяет большое внимание вопросам семьи, материнства и принимает много мер по их поддержке, однако и сами граждане должны понимать, что ответственность за численность населения России лежит и на них самих. «Ответственность человека всегда первична», – подчеркнула сенатор. «Мы не можем быть нацелены на то, чтобы нация уменьшалась, чтобы количество жителей в стране уменьшалось», – заявила политик.

Из последних данных официальной статистики следует, что население России с января по сентябрь 2018 года сократилось на 83,5 тыс. человек и на 1 октября составляло 146,8 млн человек. Число умерших в России за это время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5,6 тыс. человек (с 1 млн 377,8 тыс. человек до 1 млн 383,4 тыс. человек), а число родившихся, напротив, снизилось до 1,21 тыс. человек (за январь-сентябрь 2017 года показатель составил 1 млн 271,6 тыс. человек). Таким образом, за январь-сентябрь 2018 года зарегистрирована естественная убыль населения на 173,4 тыс. человек (против 106,2 тыс. человек в январе-сентябре прошлого года). При этом миграционный прирост составил 89,9 тыс. человек и компенсировал численные потери населения лишь на 51,8%, информировал «Интерфакс».

Ранее сенатор от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала предложение саратовского депутата Николая Бондаренко об увеличении прожиточного минимума. Политик призвала тех, кого не устраивает размер потребительской корзины, вспомнить о людях, которые пережили войну. Пользователи в Сети назвали заявление Лаховой верхом цинизма и посоветовали ей самой сесть на «диету» военного времени.

В начале ноября глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких прославилась скандальным заявлением, что молодежи «государство в принципе ничего не должно», потому что никого «не просило рожать».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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