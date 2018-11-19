Размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января

Минимальный размер пособия по беременности и родам с 1 января 2019 года увеличится до почти 52 тыс. рублей, а его максимальный размер возрастет до 301 тыс. рублей по сравнению с 282 тыс. рублей в 2018 году. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

«При наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей», – сказали в пресс-службе. Как напоминает ТАСС, предыдущее увеличение декретных выплат произошло 1 мая 2018 года. Тогда эта сумма была увеличена до 51 380 руб. «Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года составит 301 095 рублей», – добавили в фонде.

Кроме того увеличится и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет: с Нового года он превысит 26 тыс. рублей, вместо 24 тыс. рублей в текущем году. Отметим, что продолжительность отпуска по беременности и родам зависит от нескольких факторов и обычно составляет 140 дней: 70 дней до родов и столько же после них. Еще одна социальная гарантия – отпуск по уходу за ребенком, его продолжительность может составлять до трех лет и он может быть прерван в любой момент по желанию родителей. До достижения ребенком возраста полутора лет выплачивается ежемесячное пособие.

Напомним, что с Нового года также на 117 рублей увеличен минимальный размер оплаты труда, в мае он был установлен на уровне 11 163 рублей, а с 1 января будет 11 280 рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.11.18

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