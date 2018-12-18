Новое название должности Ольги Глацких даст министр образования

Наименование новой должности для директора департамента молодежной политики Ольги Глацких сформулирует руководитель новой объединенной структуры – Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом прокомментировала принятые сегодня заксобранием изменения в закон об областном правительстве спикер Людмила Бабушкина.

Она пояснила, что согласно решению губернатора департамент молодежной политики как самостоятельная структура упраздняется, вливаясь в министерство образования.

Сейчас Министерством образования Свердловской области руководит Юрий Биктуганов. Как именно изменится структура и каким будет штатное расписание нового госоргана, будет определено позже, сейчас идет процесс разработки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.18

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