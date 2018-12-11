О потраченных в Париже Куйвашевым и его свитой миллионах расскажут прокурору (СКРИН)

Прокуратуру Свердловской области попросят проверить обоснованность расходов губернатора Евгения Куйвашева и его подчиненных во время поездки в Париж в рамках продвижения заявки на проведение «Экспо-2025».

Как рассказала РИА «Новый День» координатор Transparency International в Екатеринбурге Екатерина Петрова, ей в руки попали сметы расходов свердловских чиновников во время пребывания в Париже с 7 по 11 октября этого года. В том, что суммы расходов в смете на 100% соответствуют фактическим, полной уверенности нет, но некоторые цифры показались Петровой явно завышенными.

В частности, на транспортные расходы лично Евгения Куйвашева (не считая авиабилетов) планировалось потратить 500 тысяч рублей за три дня, на сувениры и цветы – 300 тысяч рублей, на работу переводчиков – 400 тысяч рублей, на VIP-зал в аэропорту имени Шарля де Голля – 70 тысяч рублей. «Транспортное обеспечение за 500 тысяч – это что вообще? Аренда вертолёта? Цветы на 300 тысяч? И что ещё за вип-обслуживание в аэропортах, если в билет бизнес класса уже входит вип-зал?» – недоумевает общественница. Билет в бизнес-класс по маршруту Екатеринбург – Москва – Париж – Москва – Екатеринбург губернатору, если верить смете, планировали купить за 250 тысяч рублей. Еще дороже обошелся билет на самолет его помощнице Юлии Хусаиновой – 300 тысяч рублей (что интересно, она летела тем же маршрутом).

Не менее интересные цифры указаны и в сметах на поездки его подчиненных. Так, на билет бизнес-класса для вице-губернатора Павла Крекова до Парижа и обратно заложено 150 тысяч рублей. Ровно столько же планировалось потратить на билет для замминистра внешнеэкономических связей Свердловской области Ивана Детчени, хотя в смете указано, что он должен был лететь экономклассом. Правда, через Москву, но тем не менее цифра показалась Екатерине Петровой странной.

«Самый дорогой перелет (на сегодня) из Екатеринбурга в Париж и обратно стоит 180 тысяч рублей, но с тремя пересадками и временем в пути около 60 часов. На самом деле самый оптимальный билет на бизнес стоит около 90 тысяч в обе стороны. Откуда такие цифры, непонятно, – резюмирует Екатерина Петрова. – Может быть, в смете были указаны предварительные цифры, а потом, после покупки билетов, они были скорректированы в меньшую сторону, если так, то молодцы».

Однако поездка губернатора и его окружения в Париж – не единственная трата, которая вызвала сомнения у общественницы. По словам Петровой, она обнаружила контракт управления делами губернатора с аэропортом Кольцово на обслуживание заместителей главы региона в ВИП-терминале. Сумма контракта – почти 1 миллион рублей (сюда не входят билеты, только услуги). Между тем, согласно положению о порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Свердловской области, заместителям губернатора положены билеты на самолет бизнес-класса, но ни о каких ВИП-терминалах и прочем привилегированном обслуживании в аэропортах в этом документе данных нет. В этом случае, предполагает Петрова, речь может идти как минимум о неэффективном использовании бюджетных средств, а как максимум – о нецелевом.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.12.18

Паслер прокомментировал ожидаемое назначение Бидонько в вице-губернаторы Свердловской области. / Несколько автомобилей столкнулись на 27-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень из-за свалившейся с прицепа металлической будки. / Теперь официально: в Свердловской области назначен новый ГФИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»