Минпромторг России в 2016-2017 годах потратил на проживание чиновников во время зарубежных командировок около 19,3 млн рублей. Так, глава министерства Денис Мантуров останавливался в отеле в Шанхае The Peninsula Shanghai в президентском люксе за 1,388 млн рублей. Об этом говорится в исследовании Transparency International Россия. В организации отметили, что заграничные командировки финансируются из бюджета, на них есть предельные нормы трат, однако лимиты можно не соблюдать, если на это даст разрешение руководство. Также ограничения не касаются отдельных категорий чиновников – к примеру, федеральных министров и их заместителей, глав государственных комитетов и федеральных агентств. По подсчетам Transparency International, при соблюдении чиновниками установленных правительством лимитов и выборе более скромных номеров в отелях бюджет сэкономил бы 12,5 млн рублей.

Авторы исследования заявили, что выяснить, сколько денег тратят различные органы власти на командировки, оказалось достаточно сложно. Только Минпромторг и Министерство образования и науки раскрывают детальную информацию о командировках, указывают они.

По данным исследователей, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время зарубежных командировок предпочитает номера президент-класса в пятизвездочных отелях. В частности, площадь номера в отеле в Шанхае, в котором переночевал глава Минпромторга в ноябре 2016 года и за который заплатили почти 1,4 млн рублей, составляет 400 «квадратов» – в нем есть двухэтажная столовая, кабинет, гостиная с камином и балконом, туалетная комната для гостей, гардеробная с радио, погодной панелью и сушилкой для ногтей. В октябре 2017 года Мантуров проживал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико за 478 тыс. рублей в сутки. В 2016 году Мантуров останавливался на две ночи в отеле JW Marriott Hotel Zhengzhou в Чжэнчжоу за 327 тыс. рублей за ночь. В ноябре 2016 года Мантуров выступал с лекцией об истории развития российской промышленности в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Он остановился на день в люксе в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg за 81 тыс. рублей. При этом в поездках по России также установлены ограничения: 550 рублей в сутки на проживание и 100 рублей – суточные. Данные о вышеперечисленных тратах можно найти в актах выполненных работ, которые размещаются на сайте госзакупок, указывают в Transparency International.

В докладе отмечается, что не только сам министр, но и другие сотрудники Минпромторга не отказывают себе в комфорте и предпочитают останавливаться в шикарных дорогих номерах. Так, его зам Георгий Каламанов в 2016 году ночевал в делюксе иерусалимского The David Citadel Hotel стоимостью 45,9 тыс. рублей и в люксе Five Palm Jumeriah в Дубае за 53,6 тыс. рублей. Другой замминистра Виктор Евтухов в 2016 году проживал в люксе в отеле в Хабаровске за 52 тыс. рублей.

По мнению главы калининградского отделения организации Игоря Сергеева, «когда существует акт, разрешающий нарушать лимиты, эти самые лимиты не имеют абсолютно никакого смысла». «Командировочные нормы по России прямо об этом свидетельствуют – гораздо проще придумать нереалистичные цены, а потом каждый раз прикрываться этим при превышениях, чем утвердить адекватные цены и соблюдать их», – указал он.

Transparency International отправила запросы в другие министерства и ведомства для получения сведений о тратах на командировки. Однако общую информацию лишь предоставили Минтранс (в 2018 году – 14 млн рублей на командировочные и около 60 млн рублей на перелеты) и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (2016-2018 годы – 16,9 млн рублей на оплату проживания и проезд).

По итогам анализа бюджетных трат на командировки российских чиновников Transparency International направила заявления в Генпрокуратуру России по всем фактам обнаруженных превышений предельных норм. Обращения также были направлены в Федеральное казначейство, Счетную палату, а рекомендации – в Управление делами президента и в правительство.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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