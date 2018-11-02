Бюджет-2019: на зарплаты губернатора и депутатов Свердловской области добавят миллионы

В следующем году зарплаты представителей власти в Свердловской области вырастут. Индексация составит от 4 до 21%. РИА «Новый День» выяснил, сколько денег заложено в бюджете региона на губернатора, депутатов и сенаторов.

Губернатор Свердловской области в 2019 году получит на 287 тысяч рублей (4,1%) больше, чем в этом году. В год сумма составит 6 млн 878 тысяч рублей, по 573 тысячи в месяц. В планах на 2020-2021 годы есть также рост его зарплаты. У населения области, по прогнозам, в 2019 году средняя зарплата составит 39,9 тысяч рублей – за неполные 15 месяцев средний житель заработает столько же, сколько губернатор за месяц. К сравнению – один из самых богатых регионов страны, нефтедобывающая Югра, на губернатора потратит около 5 млн рублей.

На заместителей губернатора с индексацией 4,1% уйдет 42,8 миллиона. Председатель заксо Людмила Бабушкина получит такой же процент прибавки – на нее запланировано 6,2 млн рублей.

На аппарат администрации губернатора и правительства области в 2019 году бюджет потратит на 20,8% больше – 561 миллион. Повышение объясняют «изменениями условий оплаты труда работников органов государственной власти Свердловской области».

Такая же формулировка объясняет, почему вырастут расходы на депутатов, работающих на штатной основе. Объяснение причин, по которым депутаты Госдумы и их помощники будут получать больше на 21% (на 8,6 млн рублей) еще интереснее: «в связи с увеличением расходов на содержание и обеспечение деятельности депутатов Государственной думы и их помощников». На 11,4%, или 723 тысячи, больше уйдет на двух сенаторов и их помощников – в 2019 году затраты составят 7 миллионов. Отметим, депутаты Госдумы и члены Совфеда получают финансирование за счет поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

«Самогонщики» из Узбекистана в принудительном порядке вернулись на родину. / Депутаты Невьянска не задекларировали самосвал и прицеп и лишились мандатов. / 2 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»