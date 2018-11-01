На ЖКХ потратят меньше, чем на губернатора, депутатов и чиновников. Исследуем бюджет-2019 (ИНФОГРАФИКА)

Депутаты Свердловской области получили проект бюджета на 2019 год и плановый период 2019-2020 годов. В ближайшее время начнется рассмотрение будущего закона на заседаниях комитетов. К последнему чтению на заседании заксобрания бюджет, судя по предыдущим годам, претерпит изменения, парламентарии какие-то строки подкорректируют. Но основные направления и расходы на них можно понять уже сейчас.

Минфин формирует бюджет региона исходя из трех возможных сценариев: консервативного, базового и целевого. Первый самый пессимистичный, третий самый позитивный, но все статьи расписываются исходя из базового сценария. Чиновники подсчитали, что по такому сценарию в следующем году средняя зарплата населения вырастет до 39,9 тысяч рублей – к концу этого года она составит 37,5 тысяч рублей. Реальные доходы тоже подрастут, не очень стремительно, правда, всего на 0,5 %. Впрочем, по итогам этого года реальные доходы окажутся ниже прошлогодних.

Рождаемость упадет примерно на 5 %, безработица будет расти – к концу следующего года на тысячу человек будет приходиться 13 безработных (сейчас их 12).

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что общая зарплата будет расти недостаточно быстро, так как уже повышены зарплаты бюджетникам и МРОТ на уровне прожиточного минимума, теперь эти критерии на росте зарплат не отражаются. А люди будут меньше покупать из-за повышения НДС.

В постановлении правительства Свердловской области указывается, что прогноз строился с учетом санкций и проводимых в России налоговой и пенсионной реформ. Сдерживать экономический рост региона будут все те же факторы, что и годом ранее: низкая производительность труда по сравнению с развитыми странами, низкий уровень внедрения инноваций в экономику, высокий износ основных фондов, зависимость от экспортной металлургии, борьба за инвестиции с другими регионами и снижение рождаемости.

Тем не менее, дефицит бюджета будет сокращаться – но только по сравнению с 2018 годом. В 2017 году регион закончил год с дефицитом менее чем 1,5 млрд рублей. В этом году, когда в Екатеринбурге проходил ЧМ-2018, дефицит составит почти 9 миллиардов. И в следующие годы его надо будет снижать. Доходы в 2019 году составят 298,7 млрд рублей, потратить область планирует 305,2 млрд рублей.

Статьи расходов областного бюджета-2019

Общегосударственные расходы – 8,7 млрд

В эту статью входит содержание губернатора, правительства, заксобрания, сенаторов и депутатов Госдумы, судей, счетной палаты, проведение выборов и референдумов (а выборы ожидаются только в нескольких небольших муниципальных образованиях, и на них отводят 200 млн) и т.д. За год все эти расходы подросли – на сколько и почему, РИА «Новый День» расскажет отдельно.

Национальная оборона – 49,8 млн

В этот подраздел входит госпрограмма по обеспечению общественной безопасности региона, патриотическое воспитание и субвенции муниципалитетам, где нет военкоматов, на воинский учет.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3,3 млрд

Деньги в этой программе будут тратиться на защиту населения от ЧС, радиационную безопасность, формирование материального резерва на случай ЧС, подпрограмму «Безопасный город», внедрение единого номера 112, обеспечение пожарной безопасности, миграционную политику, профилактику правонарушений и на видеофиксацию нарушений ПДД.

Национальная экономика – 29,8 млрд

Этот подраздел включает в себя расходы на развитие промышленности, занятость населения, профобучение, воспроизводство минерально-сырьевой базы, программы по сельскому хозяйству, водному, лесному хозяйству, развитие транспортного комплекса, дорожное хозяйство. Здесь же – предоставление денег КРСУ, «Титановой долине», финансирование проектов типа «Славим человека труда», WorldSkills, распределение грантов и т.д.

ЖКХ – 5,9 млрд рублей

Статья, недостаточное финансирование которой ежегодно вызывает споры в заксо. Деньги уходят на развитие жилищного строительства, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, замену лифтов, строительство объектов коммунальной инфраструктуры, газификацию, программы по энергоснабжению, благоустройство и прочее.

Охрана окружающей среды – 653 млн

Здесь – программы по экологической безопасности, очистка сточных вод, охрана животных.

Образование – 65,2 млрд рублей

Все, что связано с образованием, – строительство детских садов и школ, обустройство мест для обучения инвалидов, зарплаты учителям, программы по дополнительному образованию, например, строительство Дворца технического творчества в Верхней Пышме и проект Центра поддержки творчески одаренных детей в Екатеринбурге. По этому же направлению проходит работа учреждений среднего профессионального образования и программы молодежной политики.

Культура, кинематография – 3,1 млрд

Финансирование выделяется на реконструкцию и строительство культурных учреждений, покупку квартир для деятелей культуры (9 человек), на организацию деятельности музеев, библиотек, театров, на фестивали, конкурсы, детское творчество, создание документальных фильмов социально значимой тематики, субтитрирование и тифлокомментирование в кинотеатрах.

Здравоохранение – 22,2 млрд

Все расходы, связанные с медициной. Это строительство – родильного дома в Верхней Пышме, детской больницы в Нижнем Тагиле, отделения больницы в Североуральске. Сюда же входят программы по развитию медпомощи, реабилитации, амбулаторная помощь, программы по профилактике заболеваний, закупка диагностических средств, закупка лекарств, заготовка и хранение донорской крови.

Социальная политика – 70,5 млрд

Традиционно самая большая статья расходов. Здесь соцвыплаты и соцобслуживание населения, обеспечение жильем нуждающихся, санатории, автомобили, протезирование для тружеников тыла, пособия награжденным различными областными знаками, пособия многодетным, инвалидам, малообеспеченным, квартиры сиротам и т.д.

Физическая культура и спорт – 3,3 млрд рублей

В этой программе несколько крупных подпрограмм. Так, на массовый спорт выделяют около 700 миллионов. Это и на проект ледовой арены в Екатеринбурге, и на строительство объектов шаговой доступности, и на строительство спортивных региональных центров, и на адаптацию спортивных площадок ЧМ-2018 под использование после мундиаля. Запланированы средства и на программы по физкультуре для пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями. А на спорт высших достижений уйдет 2,5 млрд.

Средства массовой информации – 556 млн

Эти деньги потратят на работу региональных газет, размещение новостей о работе власти на телевидении и радио.

Обслуживание государственного и муниципального долга – 4,6 млрд

Собственно, в эту статью входит обслуживание долга. На 1 октября (последние опубликованные данные) он составил 55,7 млрд рублей.

Межбюджетные трансферты – 27 млрд

Средства, которые областной бюджет распределяет муниципалитетам на выравнивание бюджетной политики. Кроме того, некоторые суммы по этому направлению уходят на программы по повышению финансовой состоятельности субъектов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

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